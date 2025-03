Hamburger Michel: Spendenziel erreicht - Turm kann saniert werden Stand: 31.03.2025 11:53 Uhr Der Michel ist eines der Wahrzeichen Hamburgs, aber er ist auch eine Dauerbaustelle, seinen Turm durchziehen Risse. Inzwischen wurden genug Spenden gesammelt, damit er wie geplant im Sommer saniert werden kann.

Die dringend notwendige Sanierung des Hamburger Michels ist gesichert: Dank einer Großspende von 400.000 Euro können die Arbeiten wie geplant im September starten, wie die Hauptkirche St. Michaelis mitteilte. Die Dorit & Alexander Otto Stiftung sowie die Hermann Reemtsma Stiftung haben zusammen die noch ausstehenden 400.000 Euro für die Sanierung der Risse im Turm gespendet.

Die Spendenkampagne der Stiftung St. Michaelis für die Gesims- und Turmsanierung war im Oktober 2023 gestartet worden. Seitdem waren bereits rund 900.000 Euro von etwa 1.700 Spenderinnen und Spendern zusammengekommen. "Wir sind dankbar und begeistert von dem breiten Rückhalt, den der Michel in großer Not erfährt. Wir danken Dorit und Alexander Otto, der Hermann Reemtsma Stiftung und allen Unterstützern des himmlischen Bautrupps von ganzem Herzen", sagte Hauptpastor Alexander Röder.

Beruhigende Untersuchungsergebnisse

Bereits Anfang März waren aus dem Mauerwerk mehrere Bohrkerne entnommen und im Labor untersucht worden. Die Ergebnisse waren laut Uwe Pfeiffer, dem Projektleiter der Turmsanierung, beruhigend. "Der Turm steht. Er wird auch in Zukunft nicht zusammenfallen", so Pfeiffer. Die Untersuchungen hätten gezeigt, dass die Druckfestigkeit des Mauerwerks auf einem guten Niveau liegt. Auch Alexander Röder war mit den Ergebnis ganz zufrieden: "Der Turm ist schon 400 Jahre alt, da darf man das eine oder andere Zipperlein haben."

Fünf Meter tief in den Turm gebohrt

Der Turm des Michels soll saniert werden, weil es Risse im Mauerwerk gibt. Seit Oktober 2024 werden die von sogenannten Rissuhren überwacht. Dafür wurde bis zu fünf Meter in den Turm gebohrt. Die Bohrkerne haben einen Durchmesser von 20 Zentimetern. Dadurch kann man das Mauerwerk in verschiedenen Tiefen untersuchen. "Jetzt haben wir noch einige Laboruntersuchungen vor uns. Die Verträglichkeit der alten Baustoffe mit neueren Materialien wird getestet", so Pfeiffer.

Durch Risse dringt Regenwasser ein

Die ersten ein bis zwei Meter des inneren Mauerwerks seien durch die zwei Brände des Michel vermehrt gerissen, aber weiterhin in einem nutzbaren Zustand, erklärt der Projektleiter. Der äußere Bereich sei durch einzelne vertikale Risse geteilt, wodurch Regenwasser eindringen kann. Zusammen mit der Temperatur und starkem Wind gehöre Feuchtigkeit zu den Faktoren, die die Rissentwicklung negativ beeinflussen.

Der ältere Teil des Mauerwerks stammt von 1650 und zeigt offenbar besonders hohe handwerkliche Qualität. "Mich hat an den Ergebnissen besonders überrascht, dass der innere, also der ältere Teil des Mauerwerks, sehr viel fester ist, als der Teil, der später außen rumgebaut wurde", sagte Röder.

Sanierung startet im Sommer

Jetzt beginnen die Planungen für die eigentliche Sanierung, die im Sommer startet. Dann sollen die Risse gefüllt werden. Außerdem bekommt der Michel-Turm innen ein Stahlgerüst, eine Art Korsett, um zu verhindern, dass neue Risse entstehen. Von außen wird er nicht von den Bauarbeiten beeinträchtigt sein. Und schon nach Ostern sollen laufende Restarbeiten am Dach- und Turmgesims wieder aufgenommen werden.

