Hamburger Hospizwoche informiert zum Thema Trauer und Tod Stand: 06.10.2022 14:20 Uhr Den Auftakt der einwöchigen Hamburger Hospizwoche bildet am Sonnabend der Welthospiztag. Mit einem umfangreichen und kostenfreien Programm soll das Tabu, das den Tod umgibt, gebrochen werden.

Nach zwei Jahren Corona-Einschränkungen findet der Welthospiztag am Sonnabend wieder in Präsenz statt - und zwar im Schmidt Theater. "Lieber Tod, wir müssen reden", heißt das Motto, das die Veranstaltenden der Koordinierungsstelle Hospiz und Palliativarbeit in diesem Jahr gewählt haben. Es soll ein Hinweis darauf sein, dass auch junge Menschen von Krankheit, Tod oder Trauer betroffen sein können.

Auftakt im Schmidt Theater

Junge Menschen werden auch zur Auftaktveranstaltung am Sonnabend auf der Bühne im Schmidt Theater erwartet: NDR Moderatorin Eva Tanski spricht unter anderem mit Ben Dietterich, der selbst erkrankt ist. Weitere Gäste sind unter anderen Emilie und Marie Vogeler, Töchter der Autorin des Buchs "Wir werden immer vier sein", der Nachwuchspfleger Noah Hasseler sowie der Chefarzt Dr. Markus Faust der Palliativstation der Asklepios Klinik St. Georg. Für Musik sorgen unter anderem die Hamburger Band Liebe Leudde und Dada Peng. Gratis-Tickets gibt es mit einer Voranmeldung über die E-Mail-Adresse karten@koordinierungsstelle-hospiz.de vergeben. 400 Plätze stehen zur Verfügung.

Viele Veranstaltungen in der Hospizwoche

Bei der anschließenden Hamburger Hospizwoche vom 9. bis 16. Oktober können sich Interessierte bei Einrichtungen aus dem Hospiz- und Palliativbereich über Versorgungsmöglichkeiten am Lebensende informieren. Im Mittelpunkt stehen der Austausch zu den Themen Sterben, Tod und Trauer, der persönliche Kontakt und der Abbau von Hemmschwellen. Geboten werden auch Ausstellungen, Meditations- und Kochkurse bis hin zu Führungen und Workshops. Das Programm kann man abrufen unter http://www.koordinierungsstelle-hospiz.de/welthospiztag/.

