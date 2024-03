Hamburger Hafenbetreiber HHLA rechnet mit stabilem Geschäft Stand: 21.03.2024 11:40 Uhr Die Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) ist der mit Abstand größte Hafenbetreiber in der Stadt - und hat 2023 einen deutlichen Gewinneinbruch hinnehmen müssen. In diesem Jahr rechnet das Unternehmen damit, dass es zumindest nicht weiter bergab geht.

"Es sind bewegte Zeiten und es herrscht viel Unsicherheit", sagt HHLA-Chefin Angela Titzrath. Wie entwickelt sich der Krieg in der Ukraine, wo die HHLA auch ein großes Containerterminal hat? Was passiert in Hamburg, wenn sich die großen Reedereien wie Hapag-Lloyd, Maersk und MSC neu sortieren? Im vergangenen Jahr hat die HHLA in Hamburg etwa sechs Prozent weniger Container umgeschlagen. Insgesamt wurden an den konzerneigenen Terminals in der Hansestadt 5,8 Millionen Boxen umgeschlagen.

HHLA-Chefin rechnet mit Zuwachs

In diesem Jahr nun rechnet Titzrath mit einem Zuwachs - besonders am größten deutschen Terminal in Hamburg-Waltershof. Dort hat die HHLA durch neue Lagersysteme die Kapazität verdoppelt. Außerdem sollen zum Jahresende die ersten hochbeinigen Van-Carrier - also die Lastwagen, die Container transportieren - durch selbstfahrende Laster ersetzt werden, die elektrisch angetrieben werden.

Prognose: Gewinne in anderen Bereichen

Weil aber auch die Kosten für Energie steigen, rechnet die HHLA zumindest im Containerumschlag mit noch weniger Gewinn als im vergangenen Jahr. Dafür sollen die Gewinne in anderen Bereichen, etwa bei der Bahntochter Metrans, kräftig wachsen.

