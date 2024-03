Hamburger Frühlingsdom: Riesenkarussell "Evolution" feiert Premiere Stand: 20.03.2024 13:28 Uhr Riesenrad, Zuckerwatte und Feuerwerk: Am Freitag startet auf dem Heiligengeistfeld der Frühlingsdom. Und dieses Mal gibt es mit dem Fahrgeschäft "Evolution" sogar eine Weltpremiere.

Das höchste transportable Propeller-Fahrgeschäft der Welt steht bereit. Das Flugkarussell heißt "Evolution". Ein 66 Meter langer Arm schwingt dann mit 140 km/h durch die Luft. Einzigartig ist auch, dass ein Kamera-System Aufnahmen während der Fahrt macht.

Auch Klassiker sind wieder auf dem Dom

Neben Klassikern, wie die "Wilde Maus", ist auch ein weiteres beliebtes Fahrgeschäft zurück: Das "Top Spin Fresh" zum Beispiel. Das ist eine zehn Meter breite Gondel, die sich in Kreis-, Schaukel- und Pendelbewegungen vorwärts, rückwärts und in Loopings bewegt. Auch die Wellenrutsche "Pirat" ist zurück. Auf ihr geht es aus 15 Metern auf vier Bahnen für Groß und Klein abwärts.

Dom-Maskottchen feiert an Ostern Geburtstag

Am Osterwochenende soll der Osterhase auf den Dom kommen und am 17. April feiert das Dom-Maskottchen seinen sechsten Geburtstag mit einer großen Parade. Auch Mickey und Minnie Mouse sowie die Paw Patrol sollen mitfeiern. Der Mittwoch bleibt der Familientag, an dem es Vergünstigungen gibt und am Karfreitag bleibt der Dom geschlossen. Die Preise bleiben für die Besucherinnen und Besucher auch dieses Mal überwiegend stabil.

