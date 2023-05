Hamburger Feuerwehr bewältigt Rekordzahl an Einsätzen Stand: 16.05.2023 14:58 Uhr Die Hamburger Feuerwehr hat im vergangenen Jahr eine Rekordzahl von mehr als 300.000 Einsätzen bewältigt. Auch der Klimawandel und extreme Wetterereignisse sollen dazu beigetragen haben.

Neben einem bewegenden Jubiläumsjahr, in dem die Feuerwehr Hamburg ihr 150-jähriges Bestehen feiern konnte, gab es jede Menge zu tun für die Einsatzkräfte. Die Bilanz des vergangenen Jahres stellten Hamburgs Innensenator Andy Grote (SPD), der kommissarische Leiter der Feuerwehr Hamburg, Branddirektor Jörg Sauermann, und der Landesbereichsführer der Freiwilligen Feuerwehr, Harald Burghart, im Rahmen der Landespressekonferenz im Rathaus vor.

Zwei Orkantiefs - "Zeynep" und "Ylenia" - haben Hamburgs Feuerwehr im Februar 2022 in Atem gehalten. Für jeweils zwei bis drei Tage waren alle verfügbaren Kräfte rund um die Uhr im Einsatz - besonders die freiwilligen Feuerwehren. Aber auch Abseits solcher Extremereignisse steigt die Zahl der Einsätze. Insgesamt wurden 316.275 Einsätze in der Notfallrettung, im Brandschutz und der technischen Gefahrenabwehr durch die Feuerwehr Hamburg und die Partner im Rettungsdienst abgearbeitet. Dies entspricht einem Anstieg von 12,8 Prozent zum Vorjahr.

26 Großbrände im vergangenen Jahr

Es gab 2022 viele kleine und immerhin 26 Großbrände. Aber insbesondere der Rettungsdienst, der zu einem großen Teil unbemerkt von der Öffentlichkeit bewältigt werde, sei die Hamburger Feuerwehr stark gefordert gewesen. Dabei ginge es dabei odt um Leben oder Tod

Rund 500.000 Notrufe bei der Feuerwehr

Vor allem Notärztinnen und -ärzte und Sanitäterinnen und Sanitäter waren gefordert. Rund 500.000 Notrufe hat die Feuerwehr im vergangenen Jahr gezählt. Aber wo ein Rettungs- oder Notarztwagen gerufen wurde, ging es oft gar nicht um echte medizinische Notfälle. Deshalb will die Feuerwehr ihren Fragenkatalog an die 112-Anruferinnen und -Anrufer überarbeiten und Bagatellfälle öfter an Ärztinnen und Ärzte weiterleiten. Das eigene Personal soll trotzdem weiter ausgebaut werden. Geplant sind unter anderem neue Feuer- und Rettungswachen in Schnelsen und Finkenwerder.

Zahl der Brandtoten konstant

Die Zahl der Brandtoten ist im Vergleich zum Vorjahr konstant geblieben. 15 Menschen kamen bei Brandereignissen ums Leben. Deutlich wird: Rauchwarnmelder können Leben retten, aber nur wenn sie funktionieren und regelmäßig geprüft werden. Sobald Rauchwarnmelder außer Betrieb gesetzt, abgeklebt oder abgeschraubt werden, verlieren sie ihre schützende Funktion.

Weitere Informationen Bilanz der Hamburger Feuerwehr: Alle zwei Minuten ein Einsatz Die Zahl der Feuerwehreinsätze ist in Hamburg im vergangenen Jahr gestiegen - nahezu auf Vor-Corona-Niveau. (21.06.2022) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 16.05.2023 | 15:00 Uhr