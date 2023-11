Hamburger FDP nominiert Hahn als Spitzenkandidatin für Europawahl Stand: 25.11.2023 19:02 Uhr Die Hamburger FDP hat am Sonnabend erneut Svenja Hahn als ihre Spitzenkandidatin für die Europawahl im kommenden Jahr nominiert. Die 34-Jährige erhielt bei einer Landesmitgliederversammlung 100 Prozent der Stimmen.

Hahn sitzt bereits seit 2019 für die FDP im Europäischen Parlament. Sie beschäftigt sich vor allem mit Digitalisierung und Künstlicher Intelligenz (KI) sowie mit Wirtschaft und Handel.

Bürgerrechte und Freihandelsabkommen im Fokus

In ihrer Bewerbungsrede sagte die studierte Medienwissenschaftlerin, es gehe ihr vor allem um die Stärkung von Bürgerrechten und den Schutz von Privatsphäre bei der Anwendung von KI. Außerdem will Hahn die Ratifizierung von mehr Freihandelsabkommen voranbringen, um so auch den Hafenstandort Hamburg wirtschaftlich zu stärken. Die Europawahl findet im Juni 2024 statt.

Schlagwörter zu diesem Artikel FDP Europa-Politik