Hamburger Einkaufszentren: Monatliche Sammeltage für Hamburger Tafeln Stand: 11.03.2024 08:00 Uhr Die Hamburger Tafel versorgt in Hamburg regelmäßig 40.000 Menschen. Und die Zahl der Bedürftigen steigt weiter - die Lebensmittelspenden aber werden weniger. Nun kommt Unterstützung von Hamburger Shoppingcentern.

Sechs Hamburger Einkaufszentren wollen der Hamburger Tafel in ihrem 30. Jubiläumsjahr unter die Arme greifen. Mit dabei sind das Alstertal-Einkaufszentrum, das Billstedt Center, die Europa Passage, das Elbe Einkaufszentrum, die Hamburger Meile und das Phoenix-Center. Dort gibt es von April bis Oktober an jedem ersten Sonnabend im Monat Sammelaktionen für die Hamburger Tafel.

Gebraucht werden haltbare Lebensmittel

Hamburgerinnen und Hamburger können Lebensmittel dann für bedürftige Menschen spenden. "Gebraucht wird alles, was haltbar ist, also zum Beispiel Nudeln, Reis, Konserven oder H-Milch", sagte Julia Bauer von der Hamburger Tafel.

Zum ersten Mal hatte die Tafel im April 2022, kurz nach Kriegsbeginn in der Ukraine, zu Lebensmittelspenden in Einkaufszentren aufgerufen. Damals kamen viele Flüchtlinge nach Hamburg. Mittlerweile hat die Tafel mehr als 30 Ausgabestellen in der ganzen Stadt. Außerdem versorgt sie knapp 70 soziale Einrichtungen mit Lebensmitteln.

