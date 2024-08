Stand: 08.08.2024 19:43 Uhr Hamburger Dom: Junge aus Fahrgeschäft geschleudert

Auf dem Hamburger Sommerdom ist ein elfjähriger Junge aus dem Fahrgeschäft "Action" geschleudert und leicht verletzt worden. Der Vorfall ereignete sich bereits am 28. Juli, wurde aber erst jetzt bekannt. Die Polizei bestätigte am Donnerstag, dass der Junge über einen Sicherheitsbügel geschleudert worden war. Auch ein 77-jähriger Passant sei leicht verletzt worden als das Kind ihn am Bein traf. An dem Fahrgeschäft wurden laut "Hamburger Morgenpost" keine Sicherheitsmängel festgestellt.

