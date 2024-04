Hamburger CDU startet Wahlkampf für Bezirks- und Europawahl Stand: 30.04.2024 16:31 Uhr Die Hamburger CDU hat am Montagabend auf der Reeperbahn ihren Wahlkampf für die Europa- und Bezirkswahl am 9. Juni offiziell gestartet.

Ob Innere Sicherheit, Verkehr oder Energie: Die CDU Hamburg will in den Bezirken einiges ändern, sollte sie bei den kommenden Wahlen an Zustimmung gewinnen. Konkret: Wieder einen Ordnungsdienst einführen, der die Polizei entlastet, ein anderes Baustellenmanagement betreiben und neue Regeln für das Aufstellen von Windrädern finden.

Thering: Hamburg kann sich Rot-Grün nicht mehr erlauben

Bei ihrem Wahlkampfauftakt griff die CDU den rot-grünen Senat scharf an - und hatte dabei auch gleich die Bürgerschaftswahl im kommenden Jahr im Blick. Weitere fünf Jahre SPD und Grüne, das könne sich Hamburg nicht mehr erlauben, so der Fraktions- und Landesvorsitzende Dennis Thering.

Auch in Brüssel will die CDU Akzente setzen: Spitzenkandidatin Freya Kerssenbrock setzt auf mehr Zusammenarbeit bei der Außen- und Sicherheitspolitik und wirbt für weniger Bürokratie.

