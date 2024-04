CDU will wieder stärkste Kraft in Hamburg werden Stand: 04.04.2024 18:58 Uhr Die CDU will wieder stärkste Kraft in Hamburg werden. Dabei setzt sie vor allem auf die Themen Sicherheit, Verkehr und Wirtschaft.

Hamburgs CDU-Chef Dennis Thering sieht seine Partei knapp ein Jahr vor der Bürgerschaftswahl wieder auf Kurs. "Wir wollen die Wahl gewinnen", sagte er am Donnerstag vor einem Landesparteitag zu den Anfang Juni anstehenden Bezirksversammlungswahlen. "Wir gehen als CDU sehr selbstbewusst und mit einem Gestaltungsanspruch in den Wahlkampf." Dabei denke seine Partei die Bezirksversammlungswahlen am 9. Juni und die Bürgerschaftswahlen, die voraussichtlich am 2. März 2025 stattfinden werden, zusammen. "Wir sind natürlich jetzt im Wahlkampfmodus und aus diesem Wahlkampfmodus werden wir auch nicht mehr herauskommen", sagte er.

NDR HamburgTrend: CDU bei 20 Prozent

In einer vom NDR in Auftrag gegebenen Umfrage von Infratest dimap war die CDU Anfang Februar in Hamburg auf 20 Prozent gekommen. "Das ist eine Verdoppelung zu dem, was wir 2020 eingefahren haben", sagte Tehring und prognostizierte zur Bürgerschaftswahl einen Dreikampf. "Wir sind gleich auf mit den Grünen, aber immer noch einen Ticken hinter der SPD." In der Sonntagsfrage war die SPD auf 30 Prozent gekommen, die Grünen auf 21 - beide mit Verlusten.

Thering erinnerte daran, dass die CDU seit dem 47-Prozent-Erfolg von Ole von Beust im Jahr 2004 in Hamburg nur noch verloren habe und bei der letzten Bürgerschaftswahl 2020 mit nur noch 11,2 Prozent "ziemlich abgerauscht" sei. Diese Zeiten seien vorbei.

Schwerpunkte: Sicherheit, Verkehr und Wirtschaft

In den Wahlkämpfen stellt die CDU die Themen Sicherheit, Verkehr und Wirtschaft im Mittelpunkt - in den Bezirken und für die Bürgerschaftswahl. Ein entsprechendes Mantelwahlprogramm für alle Bezirke sollte der Landesparteitag am Donnerstagabend im Bürgerhaus Wilhelmsburg verabschieden.

Die Christdemokaten wollen unter anderem den Ordnungsdienst in den sieben Hamburger Bezirken wieder einführen. Dieser solle für Sicherheit und Sauberkeit sorgen. Thering ergänzte weitere Schwerpunkte: "Wir wollen neue Quartiersgaragen schaffen, damit die Menschen wieder Parkraum finden - und wir wollen beleuchtete Fußwege einführen."

