Hamburger CDU kritisiert den Doppelhaushalt des Senats Stand: 05.12.2022 18:11 Uhr Vor Beginn der Haushaltsberatungen in der Hamburgischen Bürgerschaft hat die CDU die Pläne des Senats kritisiert. Sie wirft der rot-grünen Regierung vor, Finanzierungsprobleme mit Buchungstricks zu kaschieren und will insgesamt andere Schwerpunkte setzten.

Zur Halbzeit von Rot-Grün in Hamburg will sich die CDU inhaltlich in Stellung bringen und legt vor: 74 Änderungsanträge zum geplanten Doppelhaushalt 2023/2024 stellt die größte Oppositionspartei. Die Erfolgsaussichten in der Bürgerschaft gegen die Senatsmehrheit sind allerdings verschwinden gering.

CDU würde in Hamburg gern 250 Millionen Euro umverteilen

Aber die Botschaft ist klar: Die CDU will vieles anders machen in der Stadt. Rund 250 Millionen Euro würde sie mit ihren Anträgen umverteilen. Einen Zukunftsfonds will sie mit einem Teil der sprudelnden Hapag-Lloyd-Dividenden einrichten. Jeweils 30 Millionen Euro sollen an Hochschulen und an die Forschung gehen und innovative Start-ups mit nochmal 25 Millionen gefördert werden. Schulen, die innere Sicherheit, Hamburgs Wirtschaft, Stadtentwicklung und Bezirke sollen gestärkt werden, der Umweltschutz nicht zu kurz kommen und einen "Aktionsplan Obdachlosigkeit" wünscht sich die CDU auch.

Einsparpotenziale sieht die Partei hingegen beim städtischen Personal und fordert dort mehr Effizienz. Wo sonst zugunsten der großen Umverteilung noch gespart werden soll, bleibt allerdings vage.

Mitte Dezember soll der Doppelhaushalt verabschiedet werden

Der Senat hatte angekündigt, in den kommenden beiden Jahren mehr als 37 Milliarden Euro ausgeben zu wollen. Die Regierungsfraktionen von SPD und Grünen wollten noch einmal 57 Millionen Euro drauflegen. Ein Schwerpunkt ist dabei das Thema Umwelt und Energie. Am 15. Dezember soll die Bürgerschaft den Doppelhaushalt verabschieden.

