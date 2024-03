Hamburger Anti-Mobbing-Programm bundesweit in Schulen im Einsatz Stand: 28.03.2024 10:00 Uhr Laut einer aktuellen Umfrage der Techniker Krankenkasse ist fast jedes sechste Schulkind von Mobbing betroffen. Deswegen hat die Kasse gemeinsam mit der Hamburger Beratungsstelle Gewaltprävention ein Programm gegen Mobbing entwickelt.

Das Programm ist so erfolgreich, dass es jetzt in ganz Deutschland eingesetzt wird. "Gemeinsam Klasse sein" heißt das Hamburger Schulprogramm, mit dem Kinder und Jugendliche lernen können, Mobbing zu erkennen und sich dagegen zu wehren.

Schüler erarbeiten Anti-Mobbing-Regeln

An bis zu fünf Projekttagen entwickeln Lehrkräfte mit ihren Klassen Regeln für ein respektvolles Miteinander, stärken die Jugendlichen durch Rollenspiele und klären über Cybermobbing auf. Eine Auswertung ergab, dass 85 Prozent der Hamburger Schülerinnen und Schüler denken, dass die selbst erarbeiteten Regeln dazu beitragen, Mobbing in der Klasse zu verhindern.

Über 100 Schulen haben bereits teilgenommen

An dem Anti-Mobbing-Programm haben in Hamburg bisher weit über 100 Schulen teilgenommen. Schulsenatorin Ksenija Bekeris (SPD) freut sich, dass das in Hamburg entwickelte Programm nun in allen 16 Bundesländern angeboten wird.

