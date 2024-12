Hamburg verbietet Lachgas-Verkauf an Minderjährige Stand: 16.12.2024 16:39 Uhr Lachgas als Partydroge wird bei Jugendlichen zunehmend beliebt. Um sie zu schützen, plant Hamburg nun ein Verkaufsverbot an Minderjährige. Der Senat wird am kommenden Dienstag eine Verordnung beschließen, die ab Januar in Kraft tritt.

Bisher konnte Lachgas unabhängig vom Alter legal an Kiosken oder Automaten erworben werden. Das soll sich nun ändern. "Der missbräuchliche Konsum von Lachgas birgt erhebliche gesundheitliche Risiken“, betont Hamburgs Sozialsenatorin Melanie Schlotzhaue (SPD). Vor allem in Kombination mit Alkohol oder anderen Drogen ist Lachgas gefährlich und kann neurologische Schäden, Lähmungen oder sogar eine psychische Abhängigkeit auslösen.

Hamburg will beim Kampf gegen Partydroge schnell sein

Künftig drohen dem Handel Bußgelder von bis zu 5.000 Euro, wenn er Lachgas an Minderjährige verkauft. Die Verordnung ist zunächst auf zwei Jahre befristet. Während die Bundesregierung ebenfalls plant, gegen die Partydroge vorzugehen, setzt Hamburg mit der neuen Regelung auf schnelles Handeln.

Lachgas bereitet Hamburger Stadtreinigung Probleme

Die Zahl der leeren oder noch halbvollen Lachgas-Kartuschen, die im Hausmüll oder in öffentlichen Papierkörben landen, wächst. "Diese unsachgemäße Entsorgung hat fatale Folgen", sagt Kay Goetze, Pressesprecher der Stadtreinigung. Denn in den Müllverbrennungsanlagen komme es durch die Lachgas-Dosen zu gefährlichen Explosionen. Die Folge: Schäden an den Verbrennungsöfen oder gleich ein Ausfall ganzer Anlagen mit Kosten im sechsstelligen Bereich.

Fachgerechte Entsorgung etwa an Recyclinghöfen

Die Stadtreinigung weist daraufhin, dass Lachgas-Kartuschen im Idealfall beim Händler wieder abgegeben werden können. Aber auch jeder der zwölf Recyclinghof in der Stadt nimmt die Flaschen zur richtigen Entsorgung entgegen.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 16.12.2024 | 17:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Umweltpolitik Umweltschutz