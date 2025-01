Hamburg übertrifft Ziel bei bewilligten neuen Sozialwohnungen Stand: 28.01.2025 14:46 Uhr Die Stadt Hamburg hat ihr Ziel bei der Bewilligung neuer Sozialwohnungen im vergangenen Jahr übertroffen. Im kommenden Jahr gibt es bei neu geplanten Sozialwohnungen aber einen Preissprung.

Noch immer lahmt Hamburgs Wohnungsbau insgesamt. Für rund 6.700 neue Wohnungen wurde im vergangenen Jahr der Bau genehmigt. 10.000 sollten es eigentlich werden. Im Bereich Sozialwohnungen hat die Stadt ihr Ziel aber knapp übertroffen. Etwa 3.100 öffentlich geförderte Neubauwohnungen wurden auf den Weg gebracht. Dazu kommen weitere, bei denen die Preisbindung auf verschiedene Weise verlängert wurde.

78.000 Sozialwohnungen insgesamt

Insgesamt bleibe es bei rund 78.000 Sozialwohnungen in Hamburg, sagte Ralf Sommer von der städtischen Investitions- und Förderbank am Dienstag im Hamburger Rathaus. "In der Tat gelingt es uns mit den Bindungen insgesamt diesen Bestand zu stabilisieren", so Sommers.

Bestand soll ausgebaut werden

Den Bestand zu erhalten und möglichst auszubauen bleibe das Ziel der kommenden zwei Jahre, erklärte Baustaatsrätin Monika Thomas: "Das oberste Ziel ist die Mieten günstig zu halten." Das gelingt wegen der Inflation nur bedingt. Im kommenden Jahr steigt der billigste Quadratmeterpreis einer neugebauten Sozialwohnung von heute 7,10 Euro auf dann 7,85 Euro.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 28.01.2025 | 15:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Wohnungsmarkt