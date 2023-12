Hamburg: Zwei Tote bei schwerem Unfall in Harvestehude Stand: 24.12.2023 09:36 Uhr In Hamburg sind bei einem schweren Unfall am Sonntagmorgen zwei Menschen gestorben. Eine weitere Frau liegt schwer verletzt im Krankenhaus.

Drei junge Leute waren in den frühen Morgenstunden mit dem Auto in Harvestehude unterwegs. Und das anscheinend mit zu hoher Geschwindigkeit. Denn in einer Kurve in der Heilwigstraße verlor der Fahrer die Kontrolle über das Auto, prallte gegen eine Gartenmauer, überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Dabei wurde die Beifahrerin aus dem Wagen geschleudert.

Passanten löschten Feuer im Wagen

Der Fahrer wurde eingeklemmt. Der Mann und die Frau starben noch an der Unfallstelle. Die dritte Insassin wurde auch im Auto eingeklemmt. Zufällig anwesende Menschen vor Ort haben der Frau möglicherweise das Leben gerettet. Denn im Auto war durch den Unfall ein Feuer ausgebrochen. Nach Angaben der Feuerwehr löschten sie die Flammen und kümmerten sich um die schwer verletzte Frau.

