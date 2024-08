Hamburg: Zwei Behörden sollen in die Tanzenden Türme ziehen Stand: 20.08.2024 17:27 Uhr Die Tanzenden Türme auf St. Pauli werden voraussichtlich zu einem neuen Behördenstandort: Wirtschaftsbehörde, Verkehrsbehörde und die Hamburg Marketinggesellschaften sollen bald dort einziehen.

Es geht um eine Mietfläche von fast 21.000 Quadratmetern an der Reeperbahn 1: Insgesamt 980 Beschäftigte sollen in Zukunft in den Geschossen 1 bis 17 arbeiten. Das Gebäude erfülle bereits höchste energetische Standards und werde damit auch einen Beitrag zum Erreichen der Klimaziele des Hamburger Senats leisten, heißt es von den Behörden. Derzeit residiere man noch in einem energetisch unsanierten Gebäude.

Bürgerschaft muss noch zustimmen

Die Mietdauer soll 20 Jahre betragen. Der Umzug ist für Ende 2026, Anfang 2027 geplant. Der Vertrag wurde aber unter dem Vorbehalt geschlossen, dass die Bürgerschaft noch zustimmt. Bislang sind in den entsprechenden Gebäudeteilen Büros des Bau-Unternehmens Strabag untergebracht.

Tanzende Türme 2012 fertiggestellt

Die Tanzenden Türme - nach etwa zweieinhalb Jahren Bauzeit 2012 für rund 180 Millionen Euro am Eingang der "sündigen Meile" fertiggestellt - besteht aus zwei 90 und 85 Meter hohen Gebäuden. Entworfen wurden sie von dem renommierten Hamburger Architekten Hadi Teherani. Der Name "Tanzende Türme" rührt von der geknickten Fassadenkonstruktion her, die sich erst einander zuneigen, um dann in unterschiedlichen Höhen in entgegengesetzte Richtungen voneinander wegzuknicken. Auf bis zu 24 Etagen befinden sich Büroräume, aber auch Räumlichkeiten für ein Hotel.

