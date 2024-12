Hamburg Wasser: Viel Regen war gut für den Grundwasserspiegel Stand: 12.12.2024 06:00 Uhr So viel Regen wie seit mehr als 100 Jahren nicht mehr: Das ist die Bilanz des Jahres 2024. Am Donnerstag stellt Hamburg Wasser den offiziellen Wasserreport vor.

Es war wieder ein nasses Jahr - mit sogar noch mehr Niederschlag als im Vorjahr. Gemessen wurde für den Wasserreport im Zeitraum von November 2023 bis zum Oktober dieses Jahres. Der Grund: Das sogenannte Hydrologische Jahr bildet das Wettergeschehen von Winter- und Sommerhalbjahr besser ab als das kalendarische Jahr.

Zweithöchster Regen-Wert seit Beginn der Aufzeichnungen

In Hamburg wurden an der Wetterstation Fuhlsbüttel 1.050 Millimeter Niederschlag gemessen, das heißt umgerechnet, dass 1.050 Liter pro Quadratmeter fielen. Das ist der zweithöchste Wert seit Beginn der Wetteraufzeichnungen vor 133 Jahren. Lediglich 1916 gab es in der Hansestadt noch mehr Schnee und Regen.

Gutes Jahr fürs Grundwasser

"Fürs Grundwasser war es ein gutes Jahr", sagt Ole Braukmann, Sprecher von Hamburg Wasser. Die Böden waren fast das ganze Jahr über gut durchfeuchtet. Viel Wasser konnte in die Regionen durchsickern, aus denen Grundwasser gewonnen wird.

März der trockenste Monat

Nur drei Monate blieben 2024 unter dem Niederschlagsdurchschnitt, wobei der März am trockensten war. Absoluter Regen-Spitzenreiter war der Dezember vorigen Jahres.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 12.12.2024 | 06:00 Uhr