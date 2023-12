Hamburg-Wandsbek: Sperrung bei U1 und U3 wird aufgehoben Stand: 09.01.2023 12:06 Uhr In Hamburg-Wandsbek fahren die U-Bahnlinien U1 und U3 ab Freitag wieder nach Plan. Fünf Monate lang war der Betrieb wegen Brückenarbeiten eingeschränkt.

Für viele Pendlerinnen und Pendler ist es fast wie ein Weihnachtsgeschenk: Am U-Bahnhof Wandsbek-Gartenstadt läuft ab Freitagmorgen wieder alles wie gewohnt. Über 100 Jahre alte Brücken über die Lesserstraße mussten direkt an der Ausfahrt des Bahnhofs erneuert werden. Darum pendelte seit Mitte Juli zwischen den Haltestellen Wandsbek-Gartenstadt und Wandsbek Markt nur alle 15 Minuten ein einzelner Zug. Aus Richtung Volksdorf oder Farmsen verlängerte sich durch den Umweg über Barmbek die Fahrzeit in die City. Das ist ab Freitag also vorbei.

Bauarbeiten in Horn sorgen für Sperrungen

Mehr Geduld brauchen Bahnfahrerinnen und -fahrer aus Billstedt. Ihre U-Bahn-Linien U2 und U4 bleiben noch bis 1. Mai für Bauarbeiten rund um den Bahnhof Horner Rennbahn gesperrt.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 22.11.2022 | 16:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Bahnverkehr Öffentlicher Nahverkehr