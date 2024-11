Hamburg-Veddel: Sanierung des "Warmwasserblocks" geht voran Stand: 20.11.2024 17:29 Uhr Die Sanierung des sogenannten Warmwasserblocks auf der Veddel kommt schnell voran. Vor fünf Jahren wurde der denkmalgeschützte Wohnblock des legendären Stadtplaners Fritz Schumacher hamburgweit bekannt. Damals protestierten die Mieter erfolgreich gegen den Abriss.

Als die SAGA die rund 160 Wohnungen übernahm, war der 90 Jahre alte Bau abbruchreif. Auf die Fassade genagelte Planen sollten das Eindringen des Regens stoppen. Heute glänzt eine frische rote Klinkerfassade mit der Energieklasse C. Das hat seinen Preis, sagte Saga-Vorständin Snezana Michaelis: "Wir investieren über 3.500 Euro pro Quadratmeter, was schon fast vergleichbar ist mit Neubaukosten. Das hat dazu geführt, dass wir von der Stadt eine Förderung bekommen, als wäre es ein Neubau."

Stadt Hamburg Fördert mit rund 33 Millionen Euro

Rund 33 Millionen Euro gibt die Stadt und garantiert so die niedrige Miete von 6,90 Euro pro Quadratmeter. Jeder dritte Altmieter will zurück in die top-sanierten Wohnungen: "Wir machen das nicht nur als SAGA - grundsätzlich haben alle Mieter nach einer Sanierung das Rückkehrrecht."

In einem Jahr soll alles fertig sein. Auch Hamburgs Denkmalschutzamt meint, dass aus einer Beinahe-Ruine eine Perle wurde.

