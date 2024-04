Stand: 28.04.2024 20:40 Uhr Hamburg Towers verlieren in Oldenburg

Im Kampf um die Teilnahme an den Play-Ins in der Basketball-Bundesliga haben die Hamburg Towers einen wichtigen Sieg verpasst. Am Sonntag unterlag die Mannschaft von Cheftrainer Benka Barloschky bei den Baskets Oldenburg mit 92:107 (53:59). Sie bleibt trotz der 16. Niederlage im 30. Punktspiel aber Tabellenzehnter. Allerdings beträgt der Vorsprung auf die direkten Verfolger Bamberg und Braunschweig nur noch jeweils ein Sieg.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 29.04.2024 | 06:00 Uhr