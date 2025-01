Hamburg-St. Georg: Verletzte nach Schießerei am Hansaplatz Stand: 13.01.2025 07:33 Uhr In der Nacht ist die Hamburger Polizei zu einem Großeinsatz in St. Georg ausgerückt. Dort lieferten sich verfeindete Gruppen Auseinandersetzungen und eine Schießerei in der Öffentlichkeit.

Zahlreiche Streifenwagen waren rund um den Hauptbahnhof im Dauereinsatz: Begonnen hatte der Streit laut Polizei in einem Café am Steindamm. Ob auch dort bereits geschossen wurde, ist noch unklar. Wenig später verlagerte sich die Auseinandersetzung zum Hansaplatz. Dort eskalierte die Situation: Es fielen mehrere Schüsse, zurück blieb mindestens ein verletzter Mann - ihn trafen mehrere Schüsse in die Beine. Weitere Männer sollen ebenfalls verletzt worden sein.

Mindestens vier Männer festgenommen

Dann wurde mit einem Großaufgebot gefahndet und Polizistinnen und Polizisten durchkämmten mit Maschinenpistolen die Straßen. Wenig später konnten mindestens vier Männer in der Nähe festgenommen werden, einer davon offenbar am ZOB. Bei mehreren von ihnen wurden verschiedene Waffen gefunden.

Grund der Auseinandersetzung unklar

Worum es bei der Schießerei ging, ist noch unklar. Die Kriminalpolizei ermittelt zu den Hintergründen.

