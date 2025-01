Hamburger Polizei ermittelt nach Schüssen in St. Georg Stand: 13.01.2025 14:36 Uhr Im Hamburger Stadtteil St. Georg sind am späten Sonntagbend zwei Menschen durch Schüsse verletzt worden. Die Polizei sucht Zeuginnen und Zeugen.

Es war offenbar eine gezielte Tat. Laut Polizei betrat ein Jugendlicher am späten Sonntagabend das Lokal "Back-Lava" am Steindamm und feuerte mehrere Schüsse auf einen 49-jährigen Mann ab. Der hatte Glück und wurde nur leicht verletzt. Nach NDR Informationen soll der Täter 15 Jahre alt und bei dem Angriff vermummt gewesen sein.

Eskalation am Hansaplatz

Nach den Schüssen flüchtete er in Richtung Hansaplatz. Das 49-jährige Opfer und seine Begleiter verfolgten ihn und schlugen ihn in einer nahegelegenen Gaststätte zusammen. Außerdem schossen sie auf den Jugendlichen. Der 15-Jährige wurde dabei schwer verletzt. Er wurde später in ein Krankenhaus gebracht.

Sieben Personen festgenommen

Die Polizei rückte nach den Schüssen mit einem Großaufgebot an. Polizistinnen und Polizisten durchkämmten mit Maschinenpistolen die Straßen. Der 49-Jährigen sowie sechs seiner Begleiter wurden schließlich festgenommen. Hintergrund des Angriffs sind nach NDR Informationen offenbar Streitigkeiten zwischen zwei konkurrierenden Banden. Das Landeskriminalamt der Hamburger Polizei ermittelt. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 13.01.2025 | 13:00 Uhr