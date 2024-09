Hamburg-St. Georg: Obdachloser vor Tiefgarage überfahren Stand: 05.09.2024 14:47 Uhr In St. Georg ist ein obdachloser Mann bei einem Verkehrsunfall tödlich verunglückt. Er lag vor einer Tiefgarage, als er von einem Auto überrollt wurde.

Der 49-Jährige hatte sich laut Polizei vor einer Tiefgaragenausfahrt in der Barcastraße in der Nähe der Langen Reihe niedergelassen. Dort richtete er sich offenbar ein Nachtlager ein und legte sich schlafen.

Obdachloser im Schlaf von Auto überrollt

Gegen 22.45 Uhr wollte ein Mann in seinem Pkw die Tiefgarage verlassen. Er fuhr die steile Rampe hinauf und überrollte in Höhe des Garagentors den Obdachlosen mit den Vorderrädern. Der 49-Jährige kam mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus, wo er wenig später starb.

Polizei sucht Zeugen: Autofahrer war alkoholisiert

Bei der Unfallaufnahme stellten Polizeikräfte fest, dass der 41-jährige Fahrer Alkohol getrunken hatte. Ein freiwilliger Test ergab beim Pusten 0,6 Promille. Die Beamtinnen und Beamten beschlagnahmten seinen Führerschein. Jetzt sucht die Polizei Zeuginnen und Zeugen, die den tödlichen Unfall beobachtet haben.

