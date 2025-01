Hamburg St. Georg: Anwohner gründen Bürgerinitiative Stand: 28.01.2025 06:57 Uhr Drogen, Diebstahl und Gewalt: All das ist in St. Georg schlimmer geworden. Diesen Eindruck haben zumindest vermehrt Anwohnerinnen und Anwohner. Zwei von ihnen haben deshalb eine Bürgerinitiative gegründet - seit einer Woche sind sie mit ihrer Website online.

Stefan Wiedemeyer und Tobias Stempien heißen die beiden Initiatoren. Beide leben schon lange in St. Georg, lieben den bunten und diversen Stadtteil. Doch die beiden Familienväter sorgen sich mittlerweile um ihre Kinder, so Tobias Stempien: "Mit meinen Nachbarn rede ich nur noch über Gewalt, Angst und Elend." Beide hatten deshalb die Idee über eine Homepage, Erlebnisse und Beschwerden aus der Nachbarschaft zu sammeln. Ursprünglich erst nach der Wahl.

Polizei will auf die Bürgerinitiative zugehen

Doch mittlerweile ist die Toleranzschwelle erreicht, sagt Stefan Wiedemeyer: "Wir wollen der Politik zeigen, wie drängend unser Problem ist, indem wir ungefiltert die Einzelschicksale hervorholen." In der ersten Woche gab es schon um die 40 Rückmeldungen. Viele beklagen die zunehmende Aggressivität in der Drogenszene. Die Polizei kündigte am Montag bereits an, auf die Bürgerinitiative zuzugehen. Auch wenn viele der Rückmeldungen anonym sind, könnten einige Hinweise durch Orts- und Zeitangaben für künftige Einsätze der Polizei hilfreich sein.

