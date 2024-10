Hamburg-Neustadt: Mann wird in Mehrfamilienhaus erschossen Stand: 21.10.2024 08:00 Uhr In der Hamburger Innenstadt ist in der Nacht zu Montag ein Mann niedergeschossen und tödlich verletzt worden. Die Hamburger Polizei war deshalb im Großeinsatz.

Die tödlichen Schüsse fielen in der Nacht in einem Mehrfamilienhaus in der Straße Herrengraben - in der Nähe des Michels. Zeuginnen und Zeugen riefen die Polizei um kurz nach 22 Uhr. Im Treppenhaus fanden die Ermittlerinnen und Ermittler einen Mann mit tödlichen Schussverletzungen. Rettungskräfte konnten nichts mehr für ihn tun.

Schütze noch nicht gefasst

Die Polizei suchte mit mehreren Streifenwagenbesatzungen und einem Personenspürhund im Umfeld des Tatorts nach dem Schützen - der soll laut Zeugen in Richtung Baumwall geflüchtet sein. Auch schwer bewaffnete Bundespolizisten waren deshalb im Einsatz. Mehrere Zeuginnen und Zeugen des Vorfalls mussten vom Kriseninterventionsteam des Roten Kreuzes betreut werden. Am Tatort sicherten Ermittelnde in weißen Schutzanzügen Spuren. Die Mordkommission ermittelt.

