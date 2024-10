Hamburg: Neuer Prozess um Messerstecherei im Dulsberg-Park Stand: 21.10.2024 17:58 Uhr Im Hamburger Dulsberg-Park war im März 2023 ein Mann niedergestochen und lebensgefährlich verletzt worden. Der mutmaßliche Täter wurde bereits wegen versuchten Totschlags verurteilt. Am Montag begann ein neuer Prozess gegen den 39-Jährigen.

Der Dulsberg-Park ist der Polizei als Drogenumschlagsplatz bekannt. Es gibt häufig Beschwerden von Anwohnenden. Deshalb laufen oft Zivilbeamtinnen und -beamte durch den Park, um das Geschehen zu beobachten.

22-Jähriger war lebensgefährlich verletzt worden

So war es auch an dem Nachmittag im März, als im Park plötzlich zwei Besuchergruppen aufeinander losgingen. Ein Polizist beobachtete durch Büsche hindurch mit dem Fernglas, wie sich zwei Männer hin- und herschubsten. Es blieb aber nicht bei der Schubserei. Der eine Mann stoch den anderen mit einem Messer nieder. Dieser wurde lebensgefährlich verletzt.

Hamburger Landgericht verurteilte zu sieben Jahren Haft

Täter soll der jetzt Angeklagte 39-Jährige sein. Er ist vorbestraft. Das Hamburger Landgericht hatte ihn im Dezember bereits wegen versuchten Totschlags verurteilt. Er sollte für sieben Jahre in Haft.

Neuer Prozess wegen eines Formfehlers

Der mutmaßliche Täter ging in Revision und der Bundesgerichtshof hob das erste Urteil wegen eines Formfehlers auf. Deshalb gibt es einen neuen Prozess. Der Angeklagte kündigte an, am nächsten Verhandlungstag auszusagen.

Weitere Informationen Dulsberg-Park: Polizei geht gegen mutmaßliche Drogendealer vor Die Hamburger Polizei nahm mehrere mutmaßliche Drogendealer fest. Zuvor hatten sich immer wieder Anwohner über das Geschehen im Park beschwert. (28.06.2023) mehr Mann stirbt nach Messerangriff in Schnelsen Rettungskräfte konnten einem Schwerverletzten nicht mehr helfen. Festnahmen gab es auch nach zwei weiteren Messerangriffen in der Stadt. (06.03.2023) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 21.10.2024 | 17:00 Uhr