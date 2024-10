Hamburg-Neuenfelde: Lagerhalle eines Obsthofes abgebrannt Stand: 06.10.2024 11:10 Uhr Im Hamburger Stadtteil Neuenfelde ist die Lagerhalle eines Obsthofes abgebrannt. Das Feuer war am Sonnabend gegen 19 Uhr ausgebrochen. Die Feuerwehr hat nach eigenen Angaben den Brand soweit unter Kontrolle.

Mehr als 100 Feuerwehrleute waren in der Nacht von Sonnabend auf Sonntag im Einsatz. Laut Hamburger Polizei wurden vorsorglich auch zwei Wohnhäuser evakuiert. Menschen wurden aber nicht verletzt. Die Nachlöscharbeiten dauerten am Sonntag noch an.

Rund zwei Millionen Euro Schaden - Brandursache unklar

Die Ursache des Brandes ist noch unklar. Laut Polizei könnte es ein technischer Defekt gewesen sein. In der Halle wurden Äpfel und Pellets gelagert. Auch eine Photovoltaikanlage soll betroffen sein. Bei dem Brand geht die Polizei mittlerweile von einem Sachschaden von rund zwei Millionen Euro aus. Das teilte ein Polizeisprecher am Sonntagmorgen mit.

Starke Rauchentwicklung am südlichen Elbufer

Aufgrund der starken Rauchentwicklung am südlichen Elbufer sollten Anwohnerinnen und Anwohner in Cranz und Nincop in der Nacht, Fenster und Türen geschlossen halten. Eine Warnmeldung wurde inzwischen aufgehoben. Die Straße Im Alten Nincop ist laut Polizei wegen des Einsatzes noch immer gesperrt.

