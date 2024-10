Hamburg-Neuenfelde: Großbrand in Lagerhalle für Obst Stand: 05.10.2024 19:56 Uhr Nach Angaben der Hamburger Feuerwehr ist am Sonnabend gegen 19 Uhr ein Feuer im Stadtteil Neuenfelde an der Straße "Im Alten Nincop" ausgebrochen. Betroffen ist den Angaben zufolge die Lagerhalle eines Obsthofes.

Die Feuerwehr warnt Anwohner wegen des Großbrands in Finkenwerder: Menschen in Nincop, Cranz, am südlichen Elbufer sowie im Bereich Wedel sollen Fenster und Türen schließen sowie Lüftungen und Klimaanlagen abschalten. Das betroffene Gebiet soll weiträumig umfahren werden.

Dieses Thema im Programm: Hamburg Journal | 05.10.2024 | 19:30 Uhr