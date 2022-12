Hamburg: Immer mehr Rentner nehmen Job an und arbeiten

Stand: 28.12.2022 20:12 Uhr

Immer mehr Rentnerinnen und Rentner gehen noch arbeiten – das ist auch in Hamburg so. In den vergangenen fünf Jahren ist die Zahl der Beschäftigen über 65 Jahren hier in der Stadt stark gestiegen, heißt es von der Agentur für Arbeit.