Hamburg: Heute Menschenkette gegen AfD und weiterer Demo Stand: 31.01.2025 14:29 Uhr Seit die CDU im Bundestag einen Antrag zur Migrationspolitik mithilfe der AfD durchgesetzt hat, hagelt es Kritik. Heute wollen auch in Hamburg Tausende aus Protest dagegen auf die Straße gehen.

Am frühen Nachmittag versammelten sich Demonstrierende, um eine Menschenkette rund um das Hamburger Rathaus zu bilden. Unter dem Motto "Gegen die AfD und ihre menschenfeindliche Politik" hatten die "Omas gegen Rechts" und zahlreiche weitere Gruppen dazu aufgerufen. Es gehe darum, der AfD symbolisch den Weg ins Rathaus zu versperren, hieß es in dem Aufruf. Rund 2.500 Menschen werden am Reesendamm / Ecke Jungfernstieg erwartet.

Demo "Merz und AfD stoppen" am Nachmittag

Direkt im Anschluss trifft sich an der Europa Passage um 16.30 Uhr auch das Bündnis "Widersetzen" unter dem Motto "Merz und AfD stoppen". Im Aufruf heißt es: "Wenn Friedrich Merz zum Brandstifter wird, zeigen wir, wer die Brandmauer ist." Dort werden rund 500 Teilnehmende erwartet.

"Fridays for Future" ruft für Sonnabend zu Kundgebung auf

Auch "Fridays for Future" geht auf die Straße, allerdings erst am Sonnabend. Bei der Kundgebung "Rechtsextremismus stoppen, Demokratie verteidigen" sollen rund 2.000 bis 5.000 Teilnehmende um 16 Uhr zur Willy-Brandt-Straße kommen. Der Kundgebungsort wurde vom Ballindamm zur Willy-Brandt-Straße verlegt.

AUDIO: Mehrere Proteste in Hamburg gegen AfD und Merz geplant (1 Min) Mehrere Proteste in Hamburg gegen AfD und Merz geplant (1 Min)

Demo in Hamburg gegen AfD-Politikerin von Storch

Bereits am Mittwochabend - dem Tag der umstrittenen Abstimmung im Bundestag - hatten zeitweise mehr als 200 Menschen in Hamburg gegen einen TV-Auftritt der AfD-Politikerin Beatrix von Storch demonstriert. Laut Polizei verlief der Protest friedlich.

VIDEO: Proteste gegen TV-Auftritt von AfD-Politikerin von Storch (1 Min)

