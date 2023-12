Hamburg-Haus in Eimsbüttel wird umfangreich saniert

Stand: 31.12.2023 17:13 Uhr

Das Hamburg-Haus am Doormannsweg in Eimsbüttel ist in die Jahre gekommen und muss dringend saniert werden. Die Kosten von 13,5 Millionen Euro zahlen Stadt, Bezirk und Bund.