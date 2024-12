Hamburg-Harburg: Mann verliert Kontrolle über Pkw Ein Pkw ist am Heiligabend im Hamburger Stadtteil Harburg von der Straße abgekommen und hat diverse Schäden verursacht. Zwei Menschen wurden verletzt.

Der 55-Jährige war am Heiligabend im Stadtteil Harburg im Marmstorfer Weg zu schnell unterwegs und verlor die Kontrolle über seinen Wagen, wie ein Sprecher der Polizei sagte. Dabei hinterließ er Spur der Verwüstung und verursachte einen Unfall mit zwei Verletzten.

Zwei Personen leicht verletzt

Er fuhr er über eine Verkehrsinsel, stieß gegen ein Verkehrsschild und gegen ein an einer Ampel stehendes Auto. Darin wurden der Fahrer sowie die Beifahrerin leicht verletzt. Schließlich krachte er in einen geparkten Lastwagen, den es in einen weiteren Wagen schob. Den Angaben nach war durch den mehrfachen Aufprall des Wagens Öl ausgelaufen. Zudem schlugen Teile des Verkehrsschildes in der Wand eines Mehrfamilienhauses ein.