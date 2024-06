Hamburg-Harburg: Auto fährt gegen Baum - Vier Schwerverletzte Stand: 22.06.2024 10:55 Uhr Schwerer Verkehrsunfall im Hamburger Stadtteil Harburg: Am Außenmühlenteich ist am Samstagmorgen ein Auto gegen einen Baum gefahren.

Gegen 6.45 Uhr erreichte die Meldung die Einsatzkräfte am Samstagmorgen. Auf dem Außenmühlendamm war ein Fahrzeug von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum gekracht. In dem Auto saßen vier Menschen, alle wurden schwer verletzt, ein Mann und eine Frau sogar lebensgefährlich.

Motorblock aus Auto herausgerissen

Der Aufprall gegen den Baum war laut Polizei so heftig, dass der Motorblock herausgerissen wurde. Die vier Verletzen waren zunächst in dem stark verformten Fahrzeug eingeschlossen und mussten von der Feuerwehr befreit werden. Sie wurden durch den Rettungsdienst Hamburg in Krankenhäuser befördert, die lebensbedrohlich verletzten Personen mit einer Notarztbegleitung.

Überhöhte Geschwindigkeit die Ursache?

40 Feuerwehrleute und auch der Rettungshubschrauber "Christoph 29" waren im Einsatz. Ein Team der Polizei ist vor Ort und untersucht, wie es zu dem Unfall gekommen ist. Möglicherweise war das Auto mit zu hoher Geschwindigkeit unterwegs.

