Hamburg-Hafencity: Falscher Notruf löst Polizeieinsatz aus

Ein falscher Notruf hat am Nachmittag einen Polizei-Großeinsatz in der Hafencity ausgelöst. Gegen 16 Uhr hatte ein Anrufer eine schwere Gewalttat in der Straße Am Strandkai gemeldet. Daraufhin rückte unter anderem das Spezialeinsatzkommando aus. Die Beamten stürmten die betroffene Wohnung – dort stießen sie auf zwei Personen, die aber wohlauf waren. Nach Informationen von NDR 90,3 handelt es sich bei dem Betroffenen um einen bekannten Twitch-Streamer. Offenbar wurde er Opfer eines Streichs.

