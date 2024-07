Hamburg: Fahrbahnsperrung wegen Wanderbaustelle auf A1 und A24 Stand: 24.07.2024 08:53 Uhr Ab Donnerstagmorgen müssen sich Autofahrerinnen und Autofahrer in und um Hamburg auf den Autobahnen A1 und A24 auf Behinderungen einstellen. Grund ist laut Autobahn GmbH eine Wanderbaustelle.

Diese müsse zur Reparatur unfallbedingter Fahrbahnschäden eingerichtet werden. Dadurch komme es zu kurzfristigen Fahrbahnsperrungen, so die Autobahn GmbH.

A24 zwischen Hamburg-Horn und -Jenfeld betroffen

Los geht es den Angaben zufolge am Donnerstagmorgen in der Zeit von 8 bis 10 Uhr auf der A24 in Fahrtrichtung Berlin zwischen den Anschlussstellen Hamburg-Horn und -Jenfeld, wo dann nur noch ein Fahrstreifen zur Verfügung stehe.

A1 zwischen Anschlussstellen Öjendorf und Billstedt

Auf der A1 könne der Verkehr von 10 bis 13 Uhr zwischen den Anschlussstellen Öjendorf und Billstedt in Fahrtrichtung Süden und zwischen 13 und 14 Uhr in der Gegenrichtung nur noch jeweils über zwei Fahrstreifen rollen, hieß es.

Dieses Thema im Programm: Hamburg Journal | 23.07.2024 | 19:30 Uhr