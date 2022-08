Hamburg: Elektroautos in HVV-Switch-App integriert Stand: 08.08.2022 14:25 Uhr Die Mobilitätsplattform des Hamburger Verkehrsverbunds (HVV) wird immer größer. Ab Dienstag kann man auch die Elektroautos von WeShare über die HVV-Switch-App buchen.

Weg vom eigenen Auto - das ist das Ziel von HVV-Switch. Wer sich einmal bei der App registriert, kann immer mehr Fahrzeuge nutzen: die Busse und Bahnen des HVV, Leihwagen und die Moia-Sammeltaxis. Nun kommen noch 800 Elektroautos von WeShare dazu.

Hochbahn: HVV-Switch-App hat über 250.000 Nutzende

Hochbahn-Chef Henrik Falk freute sich bei der Vorstellung des neuen Angebots am Montag am Barmbeker Bahnhof: "Wir haben in der HVV-Switch-App bereits über 250.000 Nutzerinnen und Nutzer, was super ist. Wir haben jetzt über 2.500 Fahrzeuge in der gesamten App integriert."

Carsharing-Wagen oft nicht am Stadtrand verfügbar

Ärgerlich nur, dass die Carsharing-Wagen nicht zum Stadtrand dürfen, weil dort weniger Menschen leben als im Zentrum. Das will Hamburgs Verkehrssenator Anjes Tjarks (Grüne) ändern: "Die Carsharing-Anbieter sind privatwirtschaftliche Geschäftsmodelle. Deshalb kann die Stadt sie nicht zwingen, einfach in die Außengebiete zu gehen. Aber wir wollen das." WeShare vergrößert nun das Gebiet Hamburgs, wo Leihwagen hin dürfen.

