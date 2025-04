Hamburg-Billstedt: Messerangriff auf Passanten Stand: 13.04.2025 06:28 Uhr An einer Bushaltestelle in Hamburg-Billstedt zückt ein Unbekannter ein Messer und geht damit auf wartende Menschen los. Die Polizei fahndet nach ihm.

In Billstedt sind zwei Menschen mit einem Messer verletzt worden. Ein bislang unbekannter Täter griff am späten Samstagnachmittag eine Frau in einem Rollstuhl und einen Mann an einer Bushaltestelle an, teilte ein Sprecher der Polizei mit.

Täter flüchtet unerkannt

Der Angreifer konnte unerkannt flüchten, seine Opfer kamen ins Krankenhaus. Die Fahndung dauere weiterhin an, hieß es von der Polizei. Weitere Hintergründe waren zunächst nicht bekannt.

