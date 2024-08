Hamburg: Alter Elbpark wird jetzt umgebaut Stand: 20.08.2024 10:21 Uhr Das Bismarck-Denkmal in Hamburg ist saniert, jetzt ist der Alte Elbpark dran, in dem das bekannte Denkmal steht. Die Arbeiten haben am Dienstag begonnen.

Rund drei Millionen Euro lässt sich der Bezirk Hamburg-Mitte die Frische-Kur für den Elbpark kosten. Dafür werden die Wege im Park instandgesetzt. Sie sind dann künftig auch beleuchtet.

Elbpark bekommt ein Basketball-Feld

Außerdem entsteht ein etwa 1.300 Quadratmeter großer "Street-Park" mit einem Sportfeld, einer Basketball-Fläche, Sportgeräten und einer Parkour-Anlage.

Fußgängerübergang statt Parkplätze

Dort, wo die Seewartenstraße den alten Elbpark vom Stintfang trennt, ist zudem ein barrierefreier Fußgängerübergang geplant. Dafür müssen dort einige Parkplätze weichen. Die Straße soll durch zusätzliche Bäume auch insgesamt grüner werden.

Viele Vorschläge für den Umbau haben Anwohnende in Workshops gemacht. Während der Bauphase werde es zu Einschränkungen im Baubereich kommen, so der Bezirk. Die Wege am Elbpavillon und die Zugänge zum Bismarck-Denkmal sind ganz oder zum Teil gesperrt. Voraussichtlich im kommenden Frühjahr ist der Umbau fertig.

