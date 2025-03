Hagenbecks Tierpark trauert um Elefantendame Shandra Stand: 10.03.2025 11:28 Uhr Ein stolzes Alter hat sie erreicht, doch nun ist sie gestorben: Der Tierpark Hagenbeck trauert um die Elefantenkuh Shandra. Sie musste am Sonnabend eingeschläfert werden.

Schon am Freitag wirkte die 59 Jahre alte Shandra sehr schwach und wurde deshalb von dem Tierpflegepersonal früher als üblich in das Elefantenhaus geholt. Aus Sorge um die betagte Elefantenkuh blieben die Tierpfleger und -pflegerinnen über Nacht bei ihr. Der Zustand der Elefantendame verbesserte sich allerdinds nicht. Am Sonnabend konnte Shandra dann nicht mehr eigenständig aufstehen. Die hinzugerufenen Tierärzte und -ärztinnen erlösten das Tier.

Elefantenhaus bleibt am Montag geschlossen

"Wir sind sehr traurig über den Verlust unserer liebevollen und sehr intelligenten Elefantenkuh Shandra. Sie hat ein sehr stolzes Alter erreicht und war ein wertvoller Bestandteil der Hagenbeck´schen Elefantenherde", sagte Michael Schmidt, Leiter des Elefantenhauses um Shandra. Das Elefantenhaus bleibt am Montag geschlossen. Die übrige Herde hat sich laut Tierpark von Shandra verabschiedet. Als nächstes soll eine pathologische Untersuchung des Tieres stattfindet.

Mehrere Schwächeanfälle

Die Elefantenkuh hatte bereits wiederholt Schwächeanfälle erlitten und sich daraufhin nicht selbstständig aufrichten können. Zuletzt hatte im Januar ein tonnenschwerer Kran geholfen, sie wieder auf die Beine zu stellen.

Weitere Informationen Hagenbeck: Streifzug durch die Tierwelt Tausende exotische Tiere leben in der parkartigen Anlage in Hamburg. Attraktionen sind das Tropen-Aquarium und das Eismeer. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 10.03.2025 | 11:40 Uhr