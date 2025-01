Habeck warnt in Hamburg vor falschen Wahlversprechen Stand: 18.01.2025 15:26 Uhr Grünen-Kanzlerkandidat Robert Habeck hat in Hamburg vor den Folgen von EU-Feindlichkeit und Rassismus gewarnt. Beides werde Deutschlands wirtschaftliche Lage verschlechtern, sagte er er bei einem Wirtschaftstreffen seiner Partei auf St. Pauli.

Die Welt bleibe auch nach der Bundestagswahl dieselbe, sagte Habeck bei der Veranstaltung am Freitagabend vor 800 Gästen. Ein aggressives China, die Trump-Regierung, der Ukraine-Krieg und die Erderwärmung - all das mit Folgen für Deutschland: "Die Probleme werden nicht weggewählt werden, die werden nur weggearbeitet werden können", so Habeck. "Wer Ihnen erzählt 'wählt mich und morgen ist alles anders', erzählt Ihnen etwas Falsches."

"Viel Dynamik und Aufbruch in Hamburg"

Der ökologische Umbau sei mühsam, aber weltweit die Zukunft der Wirtschaft. Hamburg zeige das mit Erfolgsgeschichten wie der Wasserstofftechnik oder dem autonomen Fahren: "Also soviel Dynamik und Aufbruch hier in der Freien und Hansestadt Hamburg. Das macht schon Mut und gute Laune."

Habeck übt Kritik an AfD-Forderung

Habeck kritisierte in seiner Rede die lautstarke Forderung der AfD nach "Remigration": "Wenn Deutschland ausstrahlt, dass hier Rassismus grassiert, dass Menschen die nicht Meier, Müller oder Habeck heißen hier nicht willkommen sind, dann wird Deutschland ökonomisch verlieren und sein Wesen selbst verlieren." Vielfalt und Unterschiedlichkeit seien für Unternehmen ein wichtiger positiver Standortfaktor, betonte der Kanzlerkandidat.

Schlagwörter zu diesem Artikel Grüne