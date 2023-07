HVV bietet jetzt eine Prepaid Card für Busse an Stand: 02.07.2023 19:55 Uhr Wer mit dem Bus fährt und bislang dafür Bargeld bereit hielt, kann ab Montag auf eine bequemere Zahlmethode umsteigen: Der Hamburger Verkehrsverbund (HVV) bietet ab jetzt eine Prepaid Card an.

Sie ist kostenlos an den neuen hochformatigen Fahrkartenautomaten in den U-Bahnhöfen und an vielen Verkaufsstellen erhältlich. Die Prepaid Card kann dann in Fünf-Euro-Schritten bis maximal 150 Euro aufgeladen werden. Mit dieser neuen Bezahlmöglichkeit wollen die Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein (VHH) und die Hochbahn das Einsteigen in den Bus beschleunigen.

Prepaid Card soll Busfahrten schneller machen

"Wir haben die Situation, dass wir mittelfristig den Bargeldverkauf im Bus abschaffen wollen", sagte Hamburgs Verkehrssenator Anjes Tjarks (Grüne) im Gespräch mit dem Hamburg Journal im NDR Fernsehen. Neben der Beschleunigung des Zahlvorgangs sieht er weitere Vorteile der Prepaid Card: "Es ist sicherer für die Fahrgäste, die Busse bleiben stabiler im Takt, es ist hygienischer und es ist sicherer für unsere Fahrerinnen und Fahrer."

Karte kann weitergegeben werden

Beim Einsteigen hält man die Prepaid Card im Bus an ein Lesegerät. Das Aufladen der Karte funktioniert laut HVV ohne Anmeldung. Man müsse auch keine Konto- oder Kartendaten hinterlegen - die Karte ist also nicht personengebunden und darf weitergegeben werden.

