Stand: 14.02.2025 06:08 Uhr HVV bietet Fahrgästen künftig eine Begleitung am Telefon an

Der Hamburger Verkehrsverbund (HVV) bietet künftig Fahrgästen eine Begleitung am Telefon an. Nach Angaben des Unternehmens stehen geschulte Gesprächspartnerinnen und -partner bereit. Und zwar für all diejenigen, die sich während der Fahrt in Bussen und Bahnen unsicher fühlen. Dieser Service ist kostenlos und sonntags bis donnerstags von 21 Uhr bis Mitternacht und Freitags und sonnabends bis 3 Uhr früh zu erreichen.

