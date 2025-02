HVV bietet Fahrgästen künftig eine Begleitung am Telefon an Stand: 14.02.2025 16:19 Uhr Wer nachts im öffentlichen Nahverkehr unterwegs ist, kennt das vielleicht: In Bus und Bahn oder auch auf dem Weg von der Haltestelle nach Hause überkommt einen ein ungutes Gefühl. Seit dieser Woche bietet der Hamburger Verkehrsverbund (HVV) für solche Fälle einen neuen Service: das Begleittelefon.

Wer sich während der Fahrt oder auf dem Heimweg danach unsicher fühle, könne sich ab sofort an das Heimwegtelefon wenden, teilte der HVV mit. Geschulte ehrenamtliche Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner würden Fahrgäste dabei telefonisch begleiten und könnten ein beruhigendes Gefühl vermitteln, indem sie den gesamten Weg nach Hause mit der Anruferin oder dem Anrufer verbunden sind.

Virtuelle Begleitung am Telefon

Dahinter steckt der Dresdener Verein Heimwegtelefon, der die Begleitung bundesweit anbietet. Laut Daniel Rentzsch vom Verein nimmt der Gesprächspartner oder die -partnerin zuerst den Vornamen, das Alter und den Weg der Anrufenden auf. "Wir lassen uns dann auf einer Karte den Weg anzeigen und laufen sozusagen virtuell ein Stückchen mit." In den meisten Fällen gehe es nur darum, mit der Situation nicht allein zu sein und den Moment, in dem man Angst habe, mit jemandem teilen zu können. "Dass jemand zuhört, einen ernst nimmt und sich die paar Minuten Zeit nimmt - das kann unglaublich viel bewegen", so Rentzsch.

Kostenloser Service in den Abend- und Nachtstunden

Das Heimwegtelefon ist laut HVV ab sofort unter der Telefonnummer 0800 / 4648 4648 erreichbar und für die Anrufenden kostenlos. Besetzt sei das Telefon sonntags bis donnerstags von 21 Uhr bis Mitternacht sowie freitags und sonnabends von 21 Uhr bis 3 Uhr morgens.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 14.02.2025 | 06:00 Uhr

