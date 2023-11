HHLA-Spitze spricht sich für MSC aus - Mitarbeiter streiken Stand: 07.11.2023 09:36 Uhr Die Führung der Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) befürwortet die teilweise Übernahme durch die Schweizer Reederei MSC. Wegen der Aussagen sind hunderte Hafenmitarbeitende in einen spontanen Streik getreten.

Die Reederei MSC hat ein langfristiges Interesse daran, dass sich die HHLA erfolgreich entwickelt, sagte HHLA-Chefin Angela Titzrath. Durch den Vertrag wird die Zukunftsfähigkeit des Unternehmens und ihres Geschäftsmodells gesichert, so Aufsichtsratschef Rüdiger Grube. Beide sprechen von intensiven Gesprächen, die man in den vergangenen Wochen mit der Stadt Hamburg und MSC geführt habe. Ein Ergebnis: Betriebsbedingte Kündigungen bei der HHLA sind in den kommenden fünf Jahren ausgeschlossen. Außerdem bleiben die Mitbestimmungsrechte innerhalb des HHLA-Konzerns offenbar bestehen.

Vor rund zwei Monaten wurde der Deal geschlossen, wonach die Schweizer Reederei bis zu 49,9 Prozent an der HHLA übernehmen darf. Die Stadt Hamburg behält auch in Zukunft die Mehrheit, gibt allerdings Anteile ab. MSC und die Stadt haben sich laut Vorstand und Aufsichtsrat dazu verpflichtet, in den kommenden Jahren gemeinsam 450 Millionen Euro in die HHLA zu investieren.

Arbeitnehmer legen spontan die Arbeit nieder

Am Burchardkai gehen Hafenarbeitende auf die Barrikaden - seit Montagnachmittag sind hunderte in einem wilden Streik, nach Angaben der Gewerkschaft ver.di legte dann die komplette Spät- und Nachtschicht die Arbeit nieder. Arbeitsniederlegungen wie diese sind eigentlich nicht erlaubt. Das Streikrecht gelte nur, um Lohnforderungen durchzusetzen.

Die Beschäftigten sind sauer, dass die Führung der HHLA den Einstieg der Schweizer Großreederei MSC unterstützt. Man fühle sich als Arbeitnehmer nicht ernst genommen, sagte ein Vertrauensperson der HHLA zu Beginn des Protestes zu NDR 90,3.

Betrieb am Burchardkai wurde eingestellt

Der Ausstand geht auch heute noch weiter. Der Betrieb am Burchardkai wurde nach Informationen von NDR 90,3 erst einmal komplett eingestellt. Lastwagen fahren das Terminal nicht mehr an.

Weitere Kundgebungen geplant

Für die kommenden Tagen hat die Gewerkschaft ver.di zu weiteren Protestaktionen aufgerufen, unter anderem zu einer Kundgebung am Sonnabend vor dem Rathaus. Der MSC-Deal ist heute auch Thema im Wirtschaftsausschuss der Hamburgischen Bürgerschaft.

