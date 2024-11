Guinness World Records Day in Hamburg: Schwerter, Pfeile, Kokosnüsse Stand: 19.11.2024 18:05 Uhr Seit fast 70 Jahren dokumentiert das Guinness-Buch der Rekorde die skurrilsten und beeindruckendsten Leistungen weltweit. Jedes Jahr im November wird der Guinness World Records Day gefeiert. In Hamburg hat die Rekordjagd bereits am Dienstag begonnen.

Von Indien über Australien bis nach Hamburg versuchten Tausende, mit außergewöhnlichen Leistungen neue Rekorde aufzustellen. Zwei Tage vor dem offiziellen Guinness World Records Day traten in Bahrenfeld die erfahrenen Kampfsportler Joe Alexander und Muhamed Kahrimanovic - besser bekannt als "Die Hammerhand" - an. Mit dabei war auch Palina Glebova, eine weitere Rekordhalterin.

"Die Hammerhand" zerschlägt Kokosnüsse

Für Kahrimanovic - 65 Jahre alt und Großvater von zwei Enkeln - war es ein besonderer Tag: Nach 22 Jahren wollte der Mann mit 57 Weltrekorden am Dienstag seine Karriere krönen und beenden. Er setzte noch einmal auf sein Markenzeichen: Das Zerschlagen von Kokosnüssen mit der bloßen Hand. "Dieses Level ist sehr schwer zu halten. Das sollen jetzt Jüngere versuchen", sagte der Rentner. Am Dienstag zerschlug der 65-Jährige 76 Kokosnüsse in 30 Sekunden mit der Hand. Außerdem gelang es ihm, mit verbundenen Augen 49 Kokosnüsse in einer Minute zu zerschlagen. Bis zu 8.000 Kokosnüsse überall auf der Welt hat er bislang schätzungsweise zerschlagen.

Abgeschossene Pfeile blind aus der Luft fangen

Joe Alexander nahm sich mit verbundenen Augen Herausforderungen wie das Zerteilen von Plastikflaschen mit einem Samurai-Schwert vor und wollte Pfeile aus der Luft fangen. Fünf Pfeile, von einem Bogenschützen abgeschossen, in einer Minute fing Alexander aus der Luft und sicherte sich damit einen weiteren Rekord. Der Versuch acht hochgeworfene Plastikflaschen in der Luft blind mit einem Samurai-Schwert zu zerteilen, misslang.

Taekwondokämpferin lässt Luftballons platzen

Die Taekwondokämpferin Palina Glebova versuchte, Luftballons mithilfe von Dartpfeilen zum Platzen zu bringen, die sie mit ihren Füßen warf. Dabei brachte die 27-Jährige es auf zehn geplatzte Luftballons in einer Minute. Außerdem gelang es ihr, mit High-Heel-Kicks über Kopfhöhe 22 Luftballons in einer Minute zum Platzen zu bringen. An einem Absatz der High-Heels war eine Nadel befestigt, damit die Luftballons platzen. Das waren gleich zwei neue Weltrekorde.

Sieben neue Weltrekorde in Hamburg

In Hamburg gab es am Dienstag neun Weltrekordversuche, dabei wurden sieben neue Bestmarken aufgestellt. Alle Weltrekorde müssen noch vom Guinness-Buch der Rekorde und vom Rekord-Institut für Deutschland (RID) bestätigt werden.

