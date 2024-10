Guide Michelin zeichnet mehrere Hamburger Hotels aus Stand: 10.10.2024 06:00 Uhr Zum ersten Mal hat der Guide Michelin in Deutschland Hotels ausgezeichnet. In Hamburg schnitten das Hotel Vier Jahreszeiten und The Fontenay am besten ab.

Die neue Auszeichnung heißt Michelin Key. Die bestmögliche Bewertung sind drei Keys, also drei Schlüssel. Diese Bestnote haben in Hamburg das Fairmont Hotel Vier Jahreszeiten am Neuen Jungfernstieg und The Fontenay an der Außenalster bekommen. Und zwar für ihren exzellenten Service, eine herausragende Architektur und besonderes Design.

Fünf Hotels in Hamburg erhalten Michelin-Schlüssel

Das Hotel Louis C. Jakob an der Elbchaussee bekam zwei Keys. Jeweils einen Key erhielten das Landhaus Flottbek Boutique Hotel und das Tortue Hamburg an der Stadthausbrücke. Die Inspektorinnen und Inspektoren besuchten die Häuser anonym. Sie zeichneten insgesamt 271 Hotels in Deutschland, Österreich und der Schweiz aus - davon 122 in Deutschland. Die Top-Note erhielten 17 Hotels. Mit den Michelin Keys werden nun jedes Jahr außergewöhnliche Unterkünfte prämiert.

