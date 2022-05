Grüne wollen Hamburg autoarm und mit mehr Grünflächen

Stand: 12.05.2022 06:32 Uhr

Wie soll sich die Stadt Hamburg in den kommenden Jahrzehnten entwickeln? Weniger Autos, dafür mit mehr Bäumen und Wiesen - das fordern die Grünen in der Bürgerschaft. In einem Papier, das NDR 90,3 vorliegt, geht es um Vorschläge für die Innenstadt, Wandsbek und Lohbrügge.