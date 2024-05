Stand: 24.05.2024 16:39 Uhr Großneumarkt in der Neustadt gesperrt

Am Freitagnachmittag hat das Bezirksamt Mitte den Großneumarkt in der Neustadt gesperrt. Grund ist der Umsturz von drei vitalen Bäumen innerhalb kurzer Zeit. Eingehende Untersuchungen an den noch stehenden Bäumen haben ergeben, dass die Standsicherheit bei diesen Bäumen nicht mehr gewährleistet ist. Der Wochenmarkt am Sonnabend wurde dort abgesagt. Weitere Untersuchungen folgen.

