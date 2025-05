Stand: 10.05.2025 18:47 Uhr Großeinsatz der Polizei am Jungfernstieg

Am Jungfernstieg hat jemand am späten Sonnabendnachmittag Reizgas versprüht. Mehrere hundert Menschen mussten die U-Bahn-Station verlassen. Sieben Fahrgäste klagten über gereizte Atemwege und einer von ihnen kam ins Krankenhaus. Die U-Bahn-Station Jungfernstieg wurde kurzfristig gesperrt und am frühen Abend belüftet. Gegen 18 Uhr konnten die Bahnen wieder fahren.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 10.05.2025 | 18:00 Uhr