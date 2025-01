Größerer Polizeieinsatz auf dem Hamburger Berg Stand: 27.01.2025 07:15 Uhr Am frühen Montagmorgen hat es einen größeren Polizeieinsatz auf dem Hamburger Berg auf St. Pauli gegeben. Offenbar eskalierte ein Streit in einer Bar, zwei Menschen erlitten Stichverletzungen.

Angefangen hatte der Streit laut Polizei gegen 3.30 Uhr in einer Bar, er wurde dann auf der Straße fortgesetzt. Nach ersten Informationen sollen dabei zwei Personen Stichverletzungen erlitten haben. Einer der Verletzten habe eine Stichwunde am Bauch erlitten, ein anderer sei an der Hüfte getroffen worden, sagte ein Polizeisprecher der Deutschen Presse-Agentur. Beide wurden in ein Krankenhaus gebracht.

Zwei Tatverdächtige sollen den Angaben nach noch auf der Flucht sein. Ein Großaufgebot der Polizei ist vor Ort. Die Hintergründe des Konflikts sind noch unklar, ebenso die Zahl der beteiligten Personen.

